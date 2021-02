Im Vorfeld des Besuchs von Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwochnachmittag in Zweibrücken können Bürger Fragen zum Schienenpersonennahverkehr stellen. Die Fragen sind per E-Mail an die Stadtverwaltung zu senden: stadtverwaltung@zweibruecken.de. Einsendeschluss ist am Montag, 1. Februar, um 18 Uhr. Die Fragen können dann live über ein Videokonferenzsystem gestellt werden.

Voraussetzung dafür ist, dass sich die Fragesteller am Mittwoch, 3. Februar, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr per Webcam über das gewählte Videokonferenzsystem einwählen können. Die Zugangsdaten erhalten die Fragenden von der Stadtverwaltung. Sollte dies nicht möglich sein, können die Fragen vor Ort auch vorgelesen werden.

Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und dem Offenen Kanal Südwestpfalz per Livestream zu sehen sein. Details hierzu werden auf der städtischen Internetseite und den sozialen Medien bekannt gegeben.