Verkehrsbehinderungen wohin man blickt. Auch in den nächsten Monaten werden einige Straßen in der Südpfalz saniert oder ausgebaut. Manche werden gesperrt. Ein Überblick.

Baustellen, wohin man blickt. Für die einen sind sie Ärgernisse, die den fließenden Verkehr unnötig behindern, andere hingegen freuen sich, dass Rumpelpisten wieder flottgemacht werden und man sich wieder auf ihnen bewegen kann, ohne Achsschäden befürchten zu müssen. In den kommenden Monaten sollen ein paar Strecken neu gemacht werden.

Die erste Fahrbahnsanierung hat bereits am Montag, 8. Juni, begonnen. Die L508 zwischen Leinsweiler und Ranschbach ist gesperrt, wie Martin Schafft vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitteilt. Eine ausgeschilderte Umleitung führt über Annweiler entlang der B10 und B48. Gebaut werden soll bis Mitte August.

Auch an der B10 wird gearbeitet

Danach geht es mit der L507 von Birkweiler bis nach Albersweiler weiter. Die ausgeschilderte Umleitung führt über Albersweiler und Frankweiler. Die Bauzeit soll zwei bis drei Monate betragen, also bis etwa November, wie Schafft informiert.

Mitte Juni soll die B10 bei Godramstein ausgebaut und die Brücke über die Bahn abgerissen sowie neu gebaut werden. Der Verkehr wird währenddessen jeweils einspurig geführt, die Abfahrt Godramstein-West von Landau kommend ist gesperrt. Fertig sein soll diese Baustelle im Jahr 2028.

Buckelpiste wird angegangen

Von August bis Oktober wird die L542 zwischen Offenbach und Herxheim gesperrt sein, informiert Schafft weiter. Hier wird die Fahrbahn erneuert. Im Anschluss daran geht es mit der K2 und K21 – die Strecke zwischen Offenbach und Insheim – weiter, die bis Dezember gesperrt sein sollen. Die Umleitung läuft über die A65 beziehungsweise ab Oktober auch über Herxheim.

Die nächste Sanierung soll dann im September starten und bis Dezember gehen, informiert die Sprecherin des Kreises Südliche Weinstraße, Marina Mandery. Hierbei handelt es sich um die Kreisstraßen K14 und K43 zwischen Landau und Hornbach-Zentrum in Bornheim – also eine Piste, die von vielen als schlimmste Strecke in der Südpfalz bezeichnet wird. Der Verkehr wird über die B272 oder die L509 geleitet. Ebenfalls im Oktober wird die K9 bei Oberschlettenbach saniert, und in den Herbstferien soll die K3 von Annweiler bis Bindersbach saniert werden, so Mandery weiter.

In der Landauer Südstadt wird aktuell der Wolfsweg ausgebaut, so Pressesprecherin Ricarda Marschall. Im Spätsommer oder Herbst soll dann die Fahrbahn der Verbindungsspange entlang der Autobahn zwischen Queichheim und Horstring für zwei bis drei Wochen gesperrt werden.