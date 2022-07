Seit 2019 ist Michael Wolf Betreiber eines kleinen Pizza- und Nudel-Imbisses in der Zweibrücker Fußgängerzone. Er selbst isst immer noch gerne Pizza, obwohl er tagtäglich mehrere Bleche davon in den Backofen schiebt. Zugegeben, jeden Tag möchte er die italienischen Fladen heute nicht mehr auf seinem eigenen Speiseplan haben. „Mehr als zweimal in der Woche geht nicht mehr“, sagt er. Als Wolf mit seinem Imbiss angefangen hatte, war das noch anders: Damals verstrich für ihn fast kein Tag ohne Pizza.

Sein Geschäft in der Fußgängerzone neben dem Obst- und Gemüseladen läuft gut, freut sich Wolf. Doch ganz wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie ist es noch nicht wieder. Michael Wolf und sein Bruder Christian machen alles an ihrer Pizza selbst. Die Klassiker bleiben dabei immer gleich beliebt, machen auch den Großteil vom Umsatz aus.

Dennoch werden hin und wieder die Pizza- und Nudel-Karte aufgemöbelt und Variationen angeboten. Vom Spätsommer an, blickt Michael Wolf voraus, sollen mehr vegetarische Gerichte auf der Karte auftauchen.