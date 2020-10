In der Landesliga der Männer heimste die Mannschaft von AN Dellfeld am zweiten Spieltag bereits den zweiten Sieg ein und führt die Tabelle verlustpunktfrei gemeinsam mit dem SKC Mundenheim an.

Der Beginn der Partie am Sonntagmorgen bei der Post SG Kaiserslautern war noch ausgeglichen: Harald Mau (859 Punkte) und Steffen Brutsch (881) erspielten gegen die Kaiserslauterer Gerd Antes und Richard Abele zwölf Punkte Vorsprung. Jürgen Schlachter mit starken 913 Punkten und Egon Laudemann (827) bauten den Abstand im Mittelpaar dann aber auf komfortable 151 Punkte aus, was Reiner Ahlheim (904) und Michael Rieder (834) dann am Ende locker nach Hause schaukelten. 5218:5101 Punkte lautete das Endresultat zugunsten der Dellfelder Herren.

In der Regionalliga kamen die Herren der KSG Zweibrücken zu ihrem ersten Saisonsieg: Sie gewannen auf den Heimbahnen im Pirmasenser ESV-Sportheim am Samstag mit 5538:5449 Punkten gegen die TSG Haßloch. Die Dellfelder Damen gestalteten ihren Saisonauftakt erfolgreich: Sie siegten bei einer Bundesliga-Reserve, der zweiten Mannschaft des SKC Monsheim 2, mit 2484:2446.

Das Derby in der Viererliga 200 der Männer zwischen der KSG Zweibrücken 2 und GW Contwig wird zu einer Neujahrsüberraschung: Das Spiel fiel aus und soll am 1. Januar 2021 nachgeholt werden.