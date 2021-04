Na, finden Sie heraus, wer hier welches Ei gestaltet hat? Die Gewinner können sich auf einen Gutschein freuen

Das sind die bemalten Eier. Unsere Leser dürfen wieder raten: Wer hat welches Ei gemalt? Ordnen Sie jeder Person ein Ei zu. Die vier Personen, die die meisten Eier richtig zuordnen, bekommen einen Gutschein über 50 Euro, den sie bei einem Friseur einlösen können.

Das sind die Eiermaler:

Björn Bernhard, Bürgermeister Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

David Betz, Erster Beigeordneter Zweibrücken-Land

Jutta Bitsch, Dressurreiterin

Wilhelm Bonitz, Tierarzt

Nadine Brinette, Bürgermeisterin Contwig

Monika Corona, Malerin

Matthias Freyler, Impfkoordinator

Alexander Gakstädter, Trainer LAZ

Maria Jäger, Revierförsterin

Christian Kau, Landwirt

Eva Lindenschmidt, Tierauffangstation Maßweiler

Bernd Lohrum, Pro Fahrrad

Rüdiger Lydorf, Trainer SV 64

Lisa Neisius, Leiterin Tierheim

Christina Rauch, Beigeordnete

Natascha Reitler, Bluessängerin

Tanja Rippberger, Sprecherin OLG

Susanne Thomas, Richterin Landgericht

Marvin Ventura; Rocksänger

Björn Weinmann, Dirigent

Aufgelöst wird das RHEINPFALZ-Osterrätsel am kommenden Samstag, 10. April. Der Einsendeschluss ist einen Tag zuvor, am Freitag, 9. April, um 12 Uhr. Zu spät und doppelt eingereichte Lösungsvorschläge werden nicht berücksichtigt.

So geht es

Notieren Sie den Namen des Malers und die Nummer des Eies, und schicken Sie Ihre Lösung des Osterrätsels per Post, Fax oder per E-Mail an: RHEINPFALZ-Redaktion, Osterrätsel, Rosengartenstraße 1-3, 66482 Zweibrücken, Fax 06332/922149; E-Mail: redzwe@rheinpfalz.de