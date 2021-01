Wie die Kreisverwaltung mitteilte, haben sich am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 45 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (14 neu), Zweibrücken (6) und die Verbandsgemeinden Hauenstein (2), Pirmasens-Land (2), Rodalben (19) und Zweibrücken-Land (2).

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Kreis mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 71,1 sowie die Städte Pirmasens (124,3) und Zweibrücken (52,6) als Risikogebiete ein.

Etliche Infektionen gab es erneut in Senioren- und Pflegeheimen: Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden zwei Bewohner positiv auf das Virus getestet. Im Senioren- und Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben waren es 14 Bewohner und zwei Mitarbeiter. Drei Bewohner aus Haus Edelberg in Rodalben haben sich ebenfalls infiziert. Drei Bewohner der Einrichtung, ein Mann und zwei Frauen im Alter von 80 bis 100 Jahren, sind derweil an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind im Bereich des Gesundheitsamtes bislang 89 Personen mit Corona-Infektion gestorben.

Eine Mitarbeiterin des Kindergartens „Villa Sonnenschein“ in Wilgartswiesen wurde positiv auf den Coronavirus Sars-Cov-2 getestet. Bis zum Vorliegen weiterer Testergebnisse bleibt die Einrichtung geschlossen, informierte die Kreisverwaltung. clc