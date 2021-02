Nirgendwo in Deutschland gibt es im Moment weniger Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und es weitergeben können, als in Zweibrücken. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag zur Mittagszeit bei 12. Keine andere Stadt und kein anderer Landkreis in Deutschland weist laut Robert-Koch-Institut derzeit einen geringeren Wert aus. Auf dem zweiten Platz liegt die Stadt Emden in Ostfriesland mit einer Inzidenz von 16, auf Platz drei der Landkreis Ammerland, ebenfalls in Ostfriesland, mit 19. Zweibrücken liegt derzeit weder in der Warnstufe rot noch in der Warnstufe orange noch in der Warnstufe gelb, sondern in gar keiner Warnstufe. Zum Vergleich: Die höchste Inzidenz in Deutschland weist momentan der Landkreis Hof in Franken aus: 379.