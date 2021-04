In der Südwestpfalz wurden vier neue Coronafälle bestätigt: je einer in Pirmasens, in Zweibrücken, in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und in der Verbandsgemeinde Hauenstein. Der Landkreis bleibt mit der Inzidenz 66 in Alarmstufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (82). Die Stadt Zweibrücken (35) bleibt in orange. Im Vergleich zur Vorwoche wurde bei 33 weiteren Fällen aus dem Landkreis, 19 Fällen in Pirmasens und neun Fällen in Zweibrücken die britische Virusvariante festgestellt. Bei drei weiteren Fällen aus dem Landkreis handelte es sich um die südafrikanische Virusmutation. Insgesamt gab es in der Südwestpfalz bisher 236 Fälle mit Virusvarianten, die als erhöht ansteckend gelten. Sie machen zurzeit 44 Prozent der aktiven Fälle aus, so das Gesundheitsamt.