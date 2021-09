Die Kreisverwaltung meldete für Mittwoch 15 neue Corona-Fälle. Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis bleiben in Warnstufe eins. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (8) sowie die Verbandsgemeinden Hauenstein (1), Pirmasens-Land (2), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Zweibrücken-Land (1). In Zweibrücken gab es keinen neuen Fall. In der Südwestpfalz überschreitet nur Pirmasens mit einer Inzidenz von 102 knapp den 100er-Grenzwert für Warnstufe zwei. Damit diese gilt, müssen allerdings zwei der drei Grenzwerte an drei Werktagen hintereinander überschritten werden. Neben der Inzidenz sind dies die Belegung der Krankenhäuser und Intensivbetten mit Corona-Patienten.