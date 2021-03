In der Südwestpfalz gab es laut Gesundheitsamt übers Wochenende nur einen weiteren Corona-Fall, und zwar in der Verbandsgemeinde Hauenstein. Mit einer Inzidenz von 106 bleibt der Landkreis in Alarmstufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (87). Die Stadt Zweibrücken ist mit 32 in Stufe gelb. Nach der Auswertung von Proben vergangener positiv getesteter Fälle wurde im Vergleich zur Vorwoche bei 19 weiteren Fällen aus dem Landkreis und zwölf Fällen aus Pirmasens die britische Virusvariante festgestellt. Bei zwei weiteren Fällen in Zweibrücken und einem Fall aus dem Landkreis wurde die südafrikanische Mutante festgestellt. Insgesamt traten damit in der Südwestpfalz bisher 100 Fälle mit Varianten auf, die als erhöht ansteckend gelten. Laut Gesundheitsamt wurde ein Kind aus der Grundschule Vinningen positiv auf Corona getestet. Da es zuletzt am 16. März den Unterricht besuchte, seien keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Insgesamt wurden bis heute 3425 Personen in der Südwestpfalz positiv getestet. 122 Menschen sind gestorben.