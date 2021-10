In der Südwestpfalz haben sich (Stand Freitag, 11 Uhr) zehn weitere Covid-19-Fälle bestätigt, einer in Zweibrücken, neun im Landkreis, wobei hier vor allem die VG Hauenstein mit sechs Fällen betroffen ist. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet weiterhin die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 23,5 für Zweibrücken, 28,1 für den Landkreis und 37,3 für Pirmasens. Aktuell sind im Bezirk des Gesundheitsamtes 88 positive Fälle gemeldet, sechs weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben 33 (minus 7) in Pirmasens, 13 (minus 2) in Zweibrücken sowie 42 im Landkreis, darunter zwei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und drei in der VG Thaleischweiler-Wallhalben.