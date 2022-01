70 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Erneut ist ein Kindergartenkind betroffen, das in die Kindertagesstätte Zauberwald in Hinterweidenthal geht. Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 493 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 125 (21 neue Fälle), in Zweibrücken 116 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 26 (+5), Hauenstein 15 (+3), Pirmasens-Land 46 (+4), Rodalben 29 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 61 (+16), Waldfischbach-Burgalben 40 (+7) und Zweibrücken-Land 35 (+5). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit jeweils 177 für den Landkreis und Pirmasens sowie mit 179 für Zweibrücken an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,06 und ist leicht gesunken. Die Zweibrücken infizieren sich derzeit vor allem die 20- bis 59-Jährigen. Die geringsten Inzidenzwerte verzeichnet die Ü60-Altersklasse: in Pirmasens 22, in Zweibrücken 56 und im Kreis 73.