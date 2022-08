Stand Freitag wurden in der Südwestpfalz seit Dienstag weitere 239 Coronafälle gemeldet. 21 Corona-Patienten werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt. Bei zwei Krankenhaus-Patienten besteht der Verdacht einer Corona-Erkrankung. Im Altenheim Haus Sarepta in Contwig gelten in einem Wohnbereich bis 31. August Beschränkungen für die Besucher. In allen anderen Senioren- und Pflegeeinrichtungen in der Südwestpfalz sind diese planmäßig ausgelaufen. Von den 239 neuen Fällen kommen 52 aus Zweibrücken, 35 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und 20 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Bislang sind in der Südwestpfalz laut Gesundheitsamt 279 Menschen mit Corona-Infektion gestorben.