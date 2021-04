Stand Mittwoch gibt es in der Südwestpfalz 41 neue Corona-Fälle sowie einen weiteren Todesfall: eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, so das Gesundheitsamt. Der Landkreis bleibt mit der Inzidenz 74 in Alarmstufe rot, ebenso die Städte Pirmasens (214) und Zweibrücken (99). Drei Schulkinder aus der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen wurden positiv getestet, außerdem ein Kind aus der Kindertagesstätte Obersimten. Auch drei Kinder und eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Wallhalben wurden positiv getestet. Die entsprechende Gruppe befindet sich in Quarantäne. Die 41 neuen Fälle traten unter anderem auf Pirmasens (14) und Zweibrücken (neun) sowie in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (acht).