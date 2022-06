Stand Dienstag wurden seit Freitag weitere 381 Coronafälle in der Südwestpfalz erfasst. Elf Covid-Patienten wurden an diesem Tag stationär in Krankenhäusern versorgt, einer davon auf der Intensivstation. Das Gesundheitsamt meldet auch einen weiteren Corona-Todesfall: In der Verbandsgemeinde Hauenstein starb eine Frau im Alter zwischen 50 und 55 Jahren, die vierfach geimpft war. Bislang sind in der Südwestpfalz 263 Menschen mit Corona-Infektion verstorben. Von den 381 neuen Fällen kommen 60 aus Zweibrücken, 60 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 45 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.