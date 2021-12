Stand Donnerstag gibt es in der Südwestpfalz 153 weitere Coronafälle gegenüber dem Vortag. Die Inzidenz liegt in Zweibrücken bei 276. Betroffen sind auch wieder Schulen und Kindergärten: Je ein Kind der Grundschule Contwig-Stambach und der Grundschule Bruchweiler wurde positiv getestet, ebenso ein Kind des Kindergartens Schatzkiste in Zweibrücken sowie zwei Kinder der kommunalen Kindertagesstätte in Contwig. „Wegen der hohen Fallzahlen und dem damit einhergehenden Ermittlungsaufwand können die Fälle in Einrichtungen teilweise erst mit einigen Tagen Verzug aufgeführt werden“, schreibt das Gesundheitsamt. Bisher wurden insgesamt 7854 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf Corona getestet, 171 sind gestorben. Von den 153 neuen Fällen kommen 15 aus Zweibrücken, 13 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 22 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.