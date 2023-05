Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war kein guter Einstieg in die Tennissaison 2023 für die neuformierte zweite Herrenmannschaft des TC Contwig in der C- Klasse. Beim vereinsinternen Duell mit dem ersten Herrenteam gab es auf der Anlage am Schwimmbad eine klare 0:6-Niederlage.

In der Partie an Position eins standen sich Martin Rohr von der zweiten Mannschaft und Thomas Flohr gegenüber. Dem 42-jährigen Flohr, der schon für die Palatia aus Contwig als Spieler und als