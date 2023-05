Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Schuss in Durchgang eins, fünf Treffer nach der Pause: Palatia Contwig gewann in der A-Klasse am Ende deutlich beim SV Martinshöhe. Dabei traf einer dreifach, ein anderer feierte seinen Kunstschuss.

Es war am Ende eine klare Angelegenheit für die Palatia aus Contwig. Mit 6:0 (1:0) deklassierte die Mannschaft von Trainer Max Blum ihren Gastgeber SV Martinshöhe. Damit festigte die Palatia