Auf den SV Hinterweidenthal trifft Landesliga-Spitzenreiter TSC Zweibrücken in seinem Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) – und kann dabei den dritten Sieg in Folge landen. „Das wird aber ein enges Spiel für uns. Hinterweidenthal ist ein Gegner, der von seinem Zusammenhalt in der Mannschaft lebt“, glaubt der Co-Trainer des Tabellenführers, Dennis Hirt.

Er erwartet ein Spiel wie beim 2:0-Erfolg gegen Ligaschlusslicht FC Fehrbach, in dem die Gäste, die auf Tabellenplatz fünf (sechs Punkte) liegen, tief stehen. „Die Offensive von Hinterweidenthal ist aber schon stärker einzuschätzen“, findet Hirt, der als Saisonziel, trotz des derzeitigen Tabellenplatzes an der Sonne, weiterhin die Aufstiegsrunde ausgibt. Und er will gegen Hinterweidenthal, wie in jedem Spiel, vor allem sehen, dass seine Mannschaft kein Gegentor eingeschenkt bekommt.

„Wir müssen dann aber auch schauen, dass es in der Offensive besser läuft. Gegen Fehrbach hätten wir schon ein paar Tore mehr schießen können“, stellt Hirt fest, der davon ausgeht, dass seine Mannschaft die ungewollte Rolle der Spielgestaltung übernehmen müsse. TSC-Ligakonkurrent VB Zweibrücken ist am Wochenende spielfrei.