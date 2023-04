Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leichtathletik: Heute steigt Christin Hussong zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in ein Flugzeug. Die lange „Durststrecke“ ist durchaus ungewöhnlich für eine Profisportlerin, war aber der Corona-Krise geschuldet. Mit dem deutschen Team fliegt die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken ins türkische Belek. Warum sich die 27-jährige Herschbergerin so auf die 14 Tage Trainingslager auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Juli in Tokio freut.

Frau Hussong, mal im Scherz gefragt: Wissen Sie überhaupt noch, wie das geht mit dem Kofferpacken?

Ja, klar (lacht). Und ich bin auch schon fertig damit.