Pferdesport: Charlotte Stuppi ist Deutsche Meisterin der Children-Springreiter. Die für den RSV Käshofen startende 13-jährige Homburgerin trumpfte am Sonntag bei der DJM in Riesenbeck mit ihrem 14-jährigen Asterix auf und landete als Siegerin im spannenden Stechen einen Goldcoup. Am Montag drückte sie schon wieder die Schulbank im Homburger Saarpfalz-Gymnasium.

Drei Umläufe in den Meisterschaftsparcours über 1,25 Meter hohe Hindernisse hatte Charlotte Stuppi mit Asterix ohne Fehler absolviert. Sie gehörte zu dem Sextett, das am Sonntag