Was für ein Coup! Charlotte Stuppi ist Deutsche Meisterin der Children-Springreiter. Gestern Mittag sicherte sich die 13-jährige Homburgerin, die für den RSV Käshofen startet, auf ihrem 14-jährigen Asterix überraschend die Meisterschärpe.

In drei Umläufen am Freitag, Samstag und Sonntag war das Paar fehlerfrei geblieben und war eines von sechs Paaren, die mit weißer Weste in den finalen Umlauf gingen. Dort unterlief Stuppi am zweiten Sprung ein Abwurf. Da alle anderen Konkurrenten ebenfalls patzten, entschied ein Stechen über den Titel. Stuppi absolvierte den Stechparcours als einzige fehlerfrei und ritt in 28,65 Sekunden die schnellste Zeit aller sechs Starter. „Ich bin total stolz auf Asterix. Wir freuen uns jetzt ganz normal, und dann gehe ich wieder normal in die Schule“, sagte sie.

Die Mittelbacherin Marika Oberle (RFV Zweibrücken) war mit Locarno am Samstag im zweiten Umlauf ausgeschieden.