Einen Spendenscheck über 1509,90 Euro hat Ilka Spies, stellvertretende Vorsitzende des 35 Stimmen starken Chors Cantamus am Freitagnachmittag dem Roten Kreuz für dessen Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen in der Ontariostraße 12 übergeben. Die Summe stammt aus den Einnahmen des Cantamus-Jubiläumskonzerts in der Ixheimer Friedenskirche am 3. November. Neben Cantamus haben der Chor Cantabile, das Himmelsberg-Chörchen und Tonart aus Lambsborn mitgewirkt und Spenden gesammelt. Für das Rote Kreuz nahm Jan Hendrik Prager den Scheck entgegen. Die Summe investiert das Rote Kreuz für Spielsachen für drinnen sowie Sprachlernbücher für die Kleinsten. Insgesamt betreut das Rote Kreuz zur Zeit elf ukrainische Kinder zwischen null und sieben Jahren. „Die meisten kommen jetzt langsam in die Schule und den Kindergarten“, sagt Hans Prager, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Viele vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtete Familien hätten mittlerweile auch Wohnungen in Zweibrücken gefunden.