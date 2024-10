Die torreichsten Begegnungen in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost lieferten der FC Ruppertsweiler und der FC Fehrbach II. An der Tabellenspitze bleibt der TuS Rumbach, gefolgt vom FC Ruppertsweiler und dem SV 53 Rodalben. Im Süden hat sich der SV Martinshöhe II einen Sechs-Punkte-Vorsprung erspielt. Am Sonntag aber tat sich das Team gegen Kleinsteinhausen schwer.

Gruppe West

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SG Contwig/Stambach 0:3. Beide Teams gehen mit einer Niederlage aus der Vorwoche in die Begegnung. Die Gäste verdauten dies aber besser und gingen in der 23. Spielminute durch Lukas Enkler in Führung. Das Tor verlieh Schwung und Silas Rauch (39.) erhöhte noch vor Halbzeitpfiff auf eine komfortable 2:0-Gästeführung. Auch in der zweiten Hälfte sorgte Contwig/Stambach direkt für klare Verhältnisse und erhöhte keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff in Person von Luca Lahm (53.). Die Zweitvertretung der SG Maßweiler-Höhmühlbach blieb blass und konnte auch bis zum Ende der Begegnung keinen großen Widerstand liefern. Somit brachten die Gäste das Ergebnis souverän über die Bühne und bleiben dicht an Platz zwei. Die Hausherren verweilen in der Tabellenmitte.

TuS Wattweiler - SG Höhfröschen/Rieschweiler III 3:1.Die Hausherren wollen sich aus dem Tabellenkeller arbeiten und haben die SG Höhfröschen/Rieschweiler III zu Gast. Und dieser Plan schien zu fruchten. Innerhalb von elf Minuten traf man doppelt durch Matheus Golomb (15.) und Niklas Körner (26). und sorgte damit für eine solide Basis. Diese wurde dann verstärkt durch den Treffer von Sören Igel (43.) kurz vor der Halbzeit. In Durchgang zwei zogen sich die Wattweiler etwas zurück und die Gäste übernahmen die Spielkontrolle. Die SG lief an, doch der TuS konnte das eigene Tor lange Zeit leidenschaftlich verteidigen. In der 80. Spielminute konnten die Gäste dann zwar noch durch Jannik Wien verkürzen, Wattweiler brachte die Führung aber über die Zeit und konnte somit den zweiten Saisonsieg bejubeln. Somit verlässt der TuS den letzten Tabellenplatz und bestätigt mit dem zweiten Sieg in Folge die aufsteigende Formkurve.

SV Martinshöhe II - FC Kleinsteinhausen 3:2. Tabellenspitze gegen Tabellenkeller lautete das Motto des Spiels. Der Primus aus Martinshöhe tat sich aber lange schwer, auch weil die Gäste einen großen Kampf lieferten. Kurz vor der Halbzeit platzte dann aber der Knoten. Silas Dahl (41.) sowie Maximilian Reischmann (45.) sorgten für den Doppelschlag vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang erfolgte dann ein Aufbäumen der Gäste. Cristian-Constantin Peste erzielte den Anschluss (62.), der aber nur drei Minuten später durch ein Eigentor wieder nichtig gemacht wurde. Trotzdem gab sich der FC nicht auf und verkürzte noch einmal in Spielminute 86. durch Doppelpacker Cristian-Constantin Peste. Dies reichte jedoch nicht mehr für einen Punktgewinn, der SVM brachte das Spiel über die Ziellinie und sicherte sich den nächsten wichtigen Sieg im Meisterschaftskampf, auch wenn man in den letzten Minuten größte Chancen vergab, da der FC auf den Ausgleich drängte. Die Stimmung ist somit vor dem Topduell gegen Ixheim überragend. Die Kleinsteinhäuser fallen, trotz der kämpferischen Leistung, nach der Niederlage auf den letzten Tabellenplatz.

SV Großsteinhausen II - SV Ixheim II 4:2. Der SVI wollte in Großsteinhausen die nächsten Punkte im Kampf um Platz eins sammeln. Die Partie begann für die Gäste auch vielversprechend. Marvin Ewald traf nach fünf Minuten und sicherte die Führung für Ixheim. Doch Großsteinhausen, die in der Vergangenheit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten, ließ sich durch den Rückstand nicht beirren und drehte die Partie schnell durch einen Doppelpack von Maurice Förch (12., 20.). Auch den zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor (30.) konnte man gut wegstecken und sicherte sich mit dem 3:2 von Jan Scherer (38.) die Pausenführung. Die Ixheimer konnten aus ihrer spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und mussten sich in Halbzeit zwei steigern. Nach Wiederanpfiff war es aber erneut das Team aus Großsteinhausen, das traf. In der 48. Spielminute baute Tim Ropönus die Führung der Hausherren aus. In der Folge konnte Ixheim die Überlegenheit aus Halbzeit eins nicht mehr aufs Feld bringen. Der Jung-Alt-Mix der Gastgeber hingegen, bei denen zwischen jüngstem und ältestem Spieler 31 Jahre liegen, überzeugte mit einer starken Mannschaftsleistung und spielte die Zeit souverän runter. Somit gewannen die Großsteinhäuser das zweite Spiel in Folge, der SV Ixheim II muss den Tabellenführer aus Martinshöhe vorläufig ziehen lassen.

SG Thaleischweiler-Fröschen - SVN Zweibrücken II 1:2. Die Zweibrücker reisen mit einer nach unten zeigenden Formkurve an, Thaleischweiler-Fröschen hingegen kämpft um Platz zwei. Die Zuschauer sahen ein zähes und umkämpftes Spiel, dass von vielen Abseitssituationen geprägt war. Nachdem es torlos in die Pause ging, konnten die Hausherren in Spielminute 65. den Führungstreffer erzielen. Dennis Rohlf war verantwortlich für diesen Treffer. Der SVN Zweibrücken wehrte sich aber gegen die erneut drohende Niederlage. Die Gäste operierten in dieser Partie viel mit langen Bällen. Zwei dieser Bälle erreichten in der Schlussviertelstunde jeweils John Mugana (77.) und Ingo Tomelleri (89.), die mit ihren Toren die Partie drehten. Somit feierten die Zweibrücker nach langer Zeit wieder einen Sieg, die Hausherren büßen dank der Niederlage des SV Ixheim II keinen Abstand ein.

Gruppe Ost

SV Trulben II - FV Münchweiler II 5:0. Erst mit Beginn der zweiten Spielhälfte konnte die zweite Garnitur des Gastgebers entscheidend mit Toren erhöhen. Nikos Fuhrmann war für das 1:0 (13.) zuständig. Zum 2:0 (50.) traf Niko Lange, zum 3:0 (67.) Lukas Maus, zum 4:0 (77.) Luis Abel und zum 5:0 (84.) Louis Groh.

FC Ruppertsweiler - SpVgg Ludwigswinkel 5:3. Vor 250 Kerwezuschauern hatte der FCR viele Chancen im ersten Spielabschnitt, in dem er großzügig weitere gute Chancen ausließ. In der torreichen Begegnung gab es Tore wie folgt: Sergej Müller (1:0/11.), Christoff Herzog (1:1/22.), Tim Stilgenbauer (2:1/27.), Lukas Roschy (3:1/42.), Emanuel Di Stefano (4:1/64.), Noah Weippert (4:2/65.), Tim Letzelter (4:3/83.) und Stilgenbauer (5:3/87.).

TuS Rumbach - SV Hilst II 4:1. Auch im siebten Spiel bleibt der Gastgeber mit voller Punktzahl auf Platz 1. Dominik Wagner (35.) und Maximilian Görtler (49.) sorgten für eine 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Marc Reder (52.) steuerten Spielertrainer Eugen Stapper (66.) und Marcel Stegner (81.) weitere Treffer für den Tabellenführer zum Heimsieg bei.

FC Fehrbach II - FC Hengsberg 8:0. Auf dem Fehrbacher Kunstrasen kam die sehr junge Truppe zu einem torreichen Heimsieg im Duell einer Neuner-Mannschaft. Die acht Tore erzielten: Alexander Joas (7.), Yannic Adrian (10., 70.), Jonas Hausberger (13.), Sebastian Becker (26.), Mohamed Nour (40., 85.), Lucas Kehrer (55.).

Pirmasenser Sportverein - SV 53 Rodalben 0:3. In der ausgeglichenen Begegnung überzeugten die Gäste mit der konsequenteren Chancenauswertung. Nils Fischer wurde mit drei Toren (25., 67., 86.) zum Mann des Tages der Gäste. ll