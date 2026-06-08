Weil die Bundeswehr von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juni, im Saarpfalz-Kreis eine Infanterieübung durchführt, könnte es sein, dass Schüsse fallen. Im Einsatz sind laut der Stadt St. Ingbert nämlich auch Übungs- und pyrotechnische Munition. Bei der Übung, die im Raum Niederwürzbach, Saarbrücken, Scheidt, Rentrisch und Reichenbrunn durchgeführt werden soll, seien 40 Soldaten und vier Radfahrzeuge beteiligt. Da auch Nachtmärsche geplant seien, könnte es zu Gefahren im Straßenverkehr kommen, so die Stadt St. Ingbert.