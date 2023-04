Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der leitende Speerwurf-Bundestrainer Boris Obergföll sieht bei Christin Hussong noch ganz viel Luft nach oben. Bestleistung, eine Olympia-Medaille, vielleicht sogar die Traummarke von 70 Metern traut er ihr in diesem Jahr noch zu – wenn alles zusammenpasst. Nicht ausgeschlossen, dass das schon am Sonntag bei der Team-EM so ist.

Beim Pfingstsportfest in Rehlingen am vergangenen Sonntag war Boris Obergföll zur Abwechslung mal nicht vor Ort in der alten Heimat, um Athleten zu betreuen. Der heutige leitende Speerwurf-Bundestrainer