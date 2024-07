Ein Schaden in fünfstelliger Höhe ist nach ersten Schätzungen am späten Mittwochabend beim Brand eines mobilen Hubwagens in der Maßweilerstraße in Contwig entstanden. Als Polizei und Feuerwehr gegen 23.30 Uhr bei dem Lkw eintrafen, stand das Führerhaus in Flammen. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens. Diese bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 6331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.