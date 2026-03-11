In diesem Jahr sollen die beiden maroden Brücken in Hornbach saniert werden. Im Vorfeld sind nun an den Böschungen Bäume und Sträucher entfernt worden. Das hat zwei Gründe.

Die Brücken in der Hornbacher Ortsmitte sind schon seit einigen Jahren sanierungsbedürftig. Deshalb ist die Fahrbahn mittels Warnbaken verengt, damit nicht zwei Laster gleichzeitig darüberfahren können – die Brücken würden dem Gewicht wohl nicht mehr standhalten. Nach derzeitiger Planung soll die Erneuerung in diesem Jahr beginnen, zuständig ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Wann genau der Startschuss fällt, stehe allerdings noch nicht fest. „Da sind wir auf Zustimmungen Dritter angewiesen“, teilte LBM-Dienststellenleiter Volker Priebe mit.

Zur Vorbereitung der Maßnahme hat die Straßenmeisterei Waldfischbach am Montag und Dienstag im Auftrag des LBM Fällungen auf den befestigten Böschungen vorgenommen. Zahlreiche Sträucher und mehrere Bäume wurden dabei beseitigt. Zum einen sind die Widerlager der beiden Brücken freigelegt worden. Zum anderen wurde der benötigte Platz für eine Fußgänger-Behelfsbrücke geschaffen, wie Vorarbeiter Lukas Braun erläuterte.

Bäume abgetrennt und in gewünschte Position gelegt

Bei den Fällungen kam ein sogenannter Schreitbagger mit Greifersäge zum Einsatz. Diese Spezialmaschine eignet sich besonders für Arbeiten in schwer zugänglichem Gelände oder in Hanglagen an Gewässern. Dabei hat die Säge die Bäume vollständig umfasst, abgetrennt und kontrolliert in gewünschter Position auf der Straße abgelegt. Das Stammholz wurde anschließend in einen Container-Lkw verladen und abtransportiert. Während der Baumfällarbeiten wurde der Verkehr zeitweise durch eine Ampelanlage geregelt.