Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Contwig lädt für Donnerstag, 7. Mai, zum Blutspendetermin ein: von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Gesamtschule in der Oberauerbacher Straße 53. Als Dankeschön erhält jeder Spender ein Tütchen Blumensamen und eine waschbare Gesichtsmaske. Wegen der Corona-Auflagen wird es einige Änderungen geben, wie Sandy Linzmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, mitteilt: An den Eingängen werden Checklisten ausgehängt, bei allen Spendern wird bereits vor der Registrierung die Temperatur gemessen, jeder muss sich die Hände waschen und desinfizieren, jeder Mitarbeiter und jeder Spender trägt eine Atemschutzmaske, die Blutspender sollen ihren eigenem Kugelschreiber mitbringen, die Liegen stehen im Abstand von anderthalb Metern und werden immer wieder desinfiziert, und statt des üblichen Imbisses gibt es Care-Pakete, weil das anschließende Beisammensitzen wegfällt.