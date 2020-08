Vom Drittliga-Absteiger Preußen Münster kommt der 27-jährige Offensivspieler Philipp Hofmann zum Regionalligisten FC Homburg. Wie der neue Homburger Cheftrainer Matthias Mink am Freitag, 14. August, mitteilte, wurde der gebürtige Blaubacher Hoffmann mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Mink: „Mit Philipp konnten wir einen drittligaerfahrenen Spieler verpflichten, der über eine außerordentliche Geschwindigkeit verfügt. Gerade im Umschaltspiel und dem schnellen Spiel in die Tiefe wird Philipp unser Offensivspiel torgefährlicher machen.“ Für Preußen Münster hat Hoffmann in der Dritten Liga 161 Spiele absolviert. Insgesamt hat er dort 15 Tore erzielt und weitere 21 Treffer vorbereitet.

Trennung von Sportmanager Michael Berndt

Derweil wurde bekannt, dass sich der FC Homburg und sein bisheriger Sportmanager Michael Berndt getrennt haben. Als Begründung werden „unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Vereins“ genannt.