Die Bechhofer CDU-Vorsitzende stricke am „Narrativ, des faulen, Sozialhilfe schmarotzenden und kriminellen Flüchtlings“, findet der Vorsitzende der SPD Zweibrücken-Land.

David Betz aus Contwig, Vorsitzender der SPD Zweibrücken-Land und als erster Beigeordneter Stellvertreter von Bürgermeister Björn Bernhard (CDU), kritisiert die Stellungnahme der Bechhofer CDU-Vorsitzenden Angelika Küttner in der Freitagausgabe der RHEINPFALZ: „Nachdem der Landtagsabgeordnete Gensch mit einem populistischen Facebook-Post mal wieder das Märchen von der ,Sozialen Hängematte’ ausgepackt hat, springt ihm nun die Bechhofener CDU-Vorsitzende bei, fabuliert von ,Menschen, die unser soziales Netz ausnutzen und dafür unsere Polizisten verprügeln’, und strickt so fleißig mit an dem Narrativ, des faulen, Sozialhilfe schmarotzenden und kriminellen Flüchtlings.“ Es sei „einfach nur traurig, dass eine Partei, die doch angeblich so viel Wert auf christliche Werte legt, ausgerechnet den wichtigsten dieser Werte – Nächstenliebe – einfach links, pardon eher rechts, liegen lässt“.

Die CDU sei nicht in der Lage, „die wahren Probleme und Ängste der Menschen zu erkennen und konstruktive Lösungen anzubieten“. Dazu zählt Betz Inflation, Fachkräftemangel, der sich bei der Handwerkersuche auch schon bei Privatleuten deutlich zeige, Pflegenotstand, Angst vor einer weiteren Eskalation mit Russland und allgemeine Politikverdrossenheit. Dazu komme lokal die Sorge, dass die Südwestpfalz abgehängt werden könnte und die Region überaltert und ausstirbt. „Offenbar hat die CDU zu alledem nichts anzubieten. Stattdessen wird, sei es aus Reflex oder aus Überzeugung, gegen Migranten gewettert“, schreibt Betz. Er schließt mit einer Spitze: „Und das an einem 27. Januar in der Zeitung lesen zu müssen, stimmt mich sehr, sehr nachdenklich.“ Der 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit.