Bei fünf Millionen Euro Kosten kann man von einer Landesregierung etwas mehr Voraussicht erwarten.

Die Hose zwickt, aber der Bus fährt gleich, die Zeit drängt, die Hose wird gekauft. Zu Hause die Erkenntnis: Die Hose passt überhaupt nicht. Und ist auch gar nicht schön. Zieh ich nicht an. Auf dem Flohmarkt will sie auch keiner. Schenke ich sie halt meiner Cousine. Der passt sie auch nicht und sie hat auch genug andere Hosen, aber egal, das Geld ist eh futsch, und ich bin das blöde Beinkleid los. Wie bitte? Geld in den Sand gesetzt? Geht mich nichts an, ist ja nicht mehr meine Hose.

Das kann passieren und wäre auch nicht schlimm, wäre die Hose nicht ein Betonhaus-Kontingent für fünf Millionen Euro. Auch wenn man dem Land zugute hält, dass es 2015 unter Druck stand und schnell Unterkünfte für Geflüchtete beschaffen musste – ein bisschen mehr Voraussicht und Nachhaltigkeit beim Einkauf kann man bei solchen Summen wohl erwarten.