Ein damals 19-Jähriger aus Pirmasens wird verdächtigt, im Mai telefonisch einen Zweibrücker Geschäftsmann erpresst zu haben. Wie im Juni berichtet, wurde der junge Mann allerdings schnell von der Pirmasenser Kriminalpolizei gefasst. Wie die Leitende Oberstaatsanwältin, Iris Weingardt, am Freitag auf Anfrage mitteilte, räumt der heranwachsende Beschuldigte die Anrufe ein. Es habe sich nach Angaben des Beschuldigten um einen dummen Telefonstreich gehandelt, dessen Tragweite er sich nicht bewusst gewesen sei, so Weingardt. Am Telefon soll der 19-Jährige die Herausgabe von Geschäftspapieren verlangt haben, ohne diese aber näher zu bezeichnen. Laut Staatsanwaltschaft konnte die Polizei die Telefonnummer des Anrufers ermitteln und kam dem Verdächtigten so auf die Spur. Wie das Verfahren weitergeht, werde erst nach Auswertung der polizeilichen Ermittlungen entschieden.