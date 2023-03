Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Benjamin Zellmer hat zurzeit mehrere Großprojekte gleichzeitig am Start. Während sich die Hochzeit mit Freundin Estelle und der gemeinsame Hausbau in diesen Corona-Zeiten hinziehen, kann der Abwehrspezialist des SV 64 Zweibrücken im Ligapokal wenigstens Drittliga-Handball spielen. Am Samstag schlüpft der 29-Jährige mal wieder direkt von der Uniform ins Trikot.

„Probieren wir es mal“, sagt Benny Zellmer, Abwehrspezialist des Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken schmunzelnd. Er spricht damit den erneuten Anlauf der Zweibrücker