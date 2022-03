Zu einem Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine kommt am Freitag, 11. März, um 19 Uhr der Pianist Oliver Kern in die Hornbacher Klosterkirche. Er spielt Werke von Beethoven, Brahms und Chopin.

Oliver Kern, 1970 in Schwäbisch Gmünd geboren, begann mit fünf Jahren Klavier zu spielen. An der Stuttgarter Musikhochschule studierte er Klavier sowie Orchester- und Chordirigieren später vertiefte er seine Klavierstudien bei Rudolf Buchbinder und Karl-Heinz Kämmerling in Basel und Salzburg.

Er ist Gewinner des ARD-Wettbewerbs in München, des Beethoven-Wettbewerbs in Wien und mehr als einem Dutzend anderer internationaler Wettbewerbe. Er gastiert in den großen Konzertsälen in aller Welt. Nach seiner Tätigkeit als Professor für Klavier am College for Music der Hanyang University Seoul sowie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg lehrt Oliver Kern seit 2012 als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main inne.

In Hornbach spielt er von Beethoven die Sonaten Nr.1 f-Moll op. 2/1 und Nr. 2 A-Dur op. 2/2, von Brahms aus den Klavierstücke op. 118 die Intermezzi a-Moll und A-Dur sowie die Ballade g-Moll und von Frédéric Chopin das Prélude cis-Moll op. 45, das Fantaisie-Impromptu cis-Moll op. 66 und die Ballade Nr.1 g-Moll op. 23.

Veranstalter des Konzerts sind die protestantische Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach und das Hotel Kloster Hornbach. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Ukraine gebeten, auch direkt an Prot. Kirchengemeinde IBAN DE66 5425 0010 0075 0302 96, BIC MALADE51SWP, Verwendungszweck: Ukraine. Es gilt 2G mit Maskenpflicht in der Kirche.