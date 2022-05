Gute Resonanz fand am Freitagnachmittag, 20. Mai, in Zweibrücken das Baustellenfest, mit dem sich das Quartiersmanagement bei den Anwohnern für deren Geduld und Verständnis während der Bauzeit für das neue Mehrzweckgebäude an der Turnhalle der Breitwiesenschule bedankte. Essen und Getränke, Kinderspiele, Musik von Berni Düker und seiner „Gang“ sowie der Alleinunterhalter Horst Nisky waren ebenso geboten wie Informationen des Quartiersmanagements zum Baufortschritt in den Breitwiesen. Dort steht der Rohbau des neuen Gebäudes, in das ein Büro und Versammlungsräume einziehen werden. „Wir sind im Zeitplan. Im September können wir wohl einziehen“, sagte Quartiersmanagerin Kim Breisch. Der zweite Bauabschnitt beginnt jetzt. Die Tilsitstraße wird saniert, sobald das Gebäude fertig ist.