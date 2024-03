Die A8 in Richtung Pirmasens ist ab Freitag, 8. März, bis kommenden Montag, 11. März, zwischen den Abfahrten Neunkirchen-City und Wellesweiler dicht. Los geht die Vollsperrung laut Autobahn GmbH um 20 Uhr, die Arbeiten sollen am Montag um 5 Uhr morgens fertig sein. Dass die Autobahn am Wochenende gesperrt wird, liegt zum einen daran, dass die baustellensicherung umgebaut und zum anderen eine mobile Schutzwand aufgebaut werden muss. Hintegrund ist die aktuelle Sanierung der A8 zwischen Neunkirchen und dem Autobahnkreuz. Wenn die Autobahn am Wochenende gesperrt ist, wird er Verkehr in Richtung Pirmasens an der City-Ausfahrt abgeleitet. Von da geht es durch die Innenstadt hin zur Auffahrt Wellesweiler. Die Strecke nach Saarlouis bleibt offen.