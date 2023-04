Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand im Zweibrücker Ulmenweg gerufen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, hatten sich bereits alle Hausbewohner ins Freie gerettet. Daher sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr brachte einen Rauchschutzvorhang und einen Überdruckbelüfter in Stellung, damit sich der Rauch nicht auf die übrigen Stockwerke ausbreiten konnte. Ein Einsatztrupp mit Atemschutz-Ausrüstung brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Wehr vermutet, dass Lithium-Ionen-Batterien das Feuer ausgelöst haben. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Zweibrücken war mit 31 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst kam mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern sowie die Polizei mit drei Beamten hinzu. Die Feuerwehr empfiehlt, gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien zu Hause so zu lagern, dass keine Gefahr von Ihnen ausgeht. Also am besten in einem verschließbaren Blecheimer außerhalb des Gebäudes. Dann sollten sie fachgerecht entsorgt werden.