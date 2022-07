Haben Sie’s gehört? Vor anderthalb Wochen bei „Verstehen Sie Spaß?“? „Jo Steinmetz aus Hornbach“ hat sie gesagt, die Moderatorin Barbara Schöneberger. Der frühere RHEINPFALZ-Fotograf hat bei der ARD-Sendung ein Foto aus Zweibrücken eingereicht, aus der Gleiwitzstraße, in der Nähe der Firma TLT. „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“ hat er es genannt, denn dort, wie auch in der Schlachthofstraße, sieht man immer noch die Relikte des Bahnübergangs an der früheren Bahnlinie von Zweibrücken nach Hornbach: eine offene Bahnschranke – deren Spitze man sogar auf der A8 Richtung Pirmasens sieht – und das Andreaskreuz. Die Schienen selbst sind längst von der Straße entfernt und nur noch zugewachsen neben der Autobahnmauer zu sehen.

Die Anmoderation von Barbara Schöneberger – die übrigens früher selbst immer mal wieder in Zweibrücken war, weil ihre mittlerweile verstorbene Oma in Niederauerbach wohnte – hatte das in ihrer Anmoderation zwar nicht ganz richtig rübergebracht, aber Jo Steinmetz hat sich trotzdem gefreut: Er hat als Dankeschön für das eingereichte Foto einen „Verstehen Sie Spaß?“-Bademantel bekommen. Bequem sei der, erzählte er in unserer Sommerredaktion, und zum Beweis hatte er ihn auch gleich angezogen.