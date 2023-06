Ein großformatiges, buntes Wandbild mit einem Tier- und Umwelt-Motiv ziert ab nächster Woche die Personenunterführung am Zweibrücker Bahnhof.

Entworfen wurde es von den Abiturientinnen und Abiturienten der Kunst AG des Hofenfels-Gymnasiums. Nun wird es zusammen mit der Jugendkunstschule sowie Schülerinnen und Schülern des Helmholtz-Gymnasiums umgesetzt. Ziel der Aktion von Bahn, Jugendkunstschule und Stadt ist eine freundliche Begrüßung der Zugreisenden. Gleichzeitig sollen Schmierereien überdeckt und neue Schmierereien verhindert werden. Die Projektgruppe Stadtverschönerung kam auf die Idee, Jugendliche Graffiti an ausgewählten Orten in Zweibrücken anbringen zu lassen. So soll eine Art offene Stadtgalerie entstehen. „Wir möchten Gäste sowie Pendlerinnen und Pendler mit unseren künstlerischen Ideen begrüßen und so ein Stück der Gemeinschaft zurückgeben“, so die pädagogische Leiterin der Jugendkunstschule, Iris Seyler, die beim Projekt federführend ist. Die städtische Beigeordnete Christina Rauch sagt: „Als wir den Entwurf in der Projektgruppe sahen, haben wir uns direkt darauf gefreut, dieses Bild in voller Größe in der Unterführung zu sehen.“ Iris Dollwett von der städtischen Gebäudereinigung habe den Standort ins Gespräch gebracht. Die Projektgruppe suche weiterhin nach Mitgliedern. Wer mitmachen will, könne sich ans Ordnungsamt wenden. Projekte zur Klimaverbesserung würden auch angegangen, so Rauch.