Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mit den Arbeiten am Bahnhaltepunkt Rosengarten beginnen. Die Stadt plant, nächstes Jahr den Fußweg vom Gleis zur Storchenbrücke sowie die Arbeiten an der Landauer Straße anzugehen.

Das teilte am Rande der Stadtratssitzung Steffen Mannschatz vom städtischen Umwelt- und Servicebetrieb mit. Das Ingenieur Schönhofen soll in Kürze mit der Planung des Fußgängerwegs vom Gleis zur Storchenbrücke beauftragt werden. Der Stadtrat stimmte der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rund 48 500 Euro gestern Abend zu – AfD und FWG stimmten dagegen. Die Summe entspricht dem Honorar des beauftragten Ingenieurbüros. „Man muss diese Leistungen jetzt vergeben, damit die Bahn anfangen kann“, so Mannschatz. Die Stadt trage dabei lediglich die Planungskosten für den genannten Zugang.

Für den Bau des Weges werden dem UBZ-Mitarbeiter rund 300 000 fällig. „Auch diese Kosten trägt die Bahn.“ Für den Park-and-Ride-Parkplatz und die Arbeiten an der Landauer Straße sind einer Aufstellung von August vergangenen Jahres knapp 375 000 Euro veranschlagt. In der Landauer Straße soll die Abbiegespur verkürzt, die Fahrbahn schmäler sowie ein Rad- und Fußweg angelegt werden, der mit dem Rosenweg verbunden sein wird.