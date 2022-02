Die Stegwiesenbrücke soll Anfang März abgerissen werden. Dafür ist es notwendig, einen Kran auf der oberhalb gelegenen Autobahn zu positionieren. Der Zeitpunkt ist günstig, weil die Stadt dadurch Geld spart.

Die marode Fußgängerbrücke über den Hornbach, die als Verlängerung der Straße „In den Stegwiesen“ nach Bubenhausen führt, ist wegen ihres schlechten Zustands bereits seit 2014 gesperrt und soll nicht mehr ersetzt werden. Da eine Sperrung der Autobahn die Stadt etwa 35.000 Euro kosten würde, wurde der Abriss hinausgeschoben. Anfang März sind laut Verwaltung keine Zusatzkosten zu erwarten, weil die Autobahn GmbH vom 5. bis 7. März diesen Autobahnabschnitt sowieso sperrt. Und diesen Umstand will die Stadt nun nutzen. Deshalb soll der Stadtrat am MIttwochabend dem Abriss der Stegwiesenbrücke in dieser Zeitspanne zustimmen.

Wie Klaus Kosok, Pressesprecher der Außenstelle Neunkirchen der Autobahn GmbH, erläutert, wird die Autobahn an drei Tagen gesperrt, um eine neue Unterkonstruktion für die Autobahnbrücke einzuheben. Von der Sperrung sei die komplette Fahrbahn in Richtung Pirmasens betroffen. Ursprünglich sei dies bereits fürs Wochenende davor geplant gewesen, wegen Lieferproblemen der Stahlteile dann jedoch verschoben worden. Kosok wollte nicht ausschließen, dass es zu einer nochmaligen Verschiebung kommen könnte. „In vier Wochen wissen wir da sicherlich mehr.“

Abriss kostet 30.000 Euro

Die reinen Abrisskosten der Stegwiesenbrücke – für den Betonabbruch und das Abheben der Brücke durch einen Mobilkran – veranschlagt die Stadt mit etwa 30.000 Euro. Die Brücke ist 23,5 Meter lang, 1,60 Meter breit und besteht aus einer neun Zentimeter dicken Stahlbetonplatte mit einem dünnen Asphaltbelag. Ihr Gewicht beträgt gut 19,6 Tonnen.