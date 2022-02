Am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, kam es in Käshofen zu einem Verkehrsunfall. Darüber informiert die Polizei. Ein 64-jähriger Autofahrer, der nach Zeugenangaben sein Fahrzeug am Ortsausgang in Richtung Mörsbach stark beschleunigte, geriet nach Ende der Steigung nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen, wo er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Pkw stieß gegen eine im Straßengraben verlegte Betonröhre, überschlug sich mehrmals und kam rechts neben der Fahrbahn auf allen vier Rädern zum Stillstand. Der Fahrer klagte über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule, erlitt darüber hinaus nach ersten Feststellungen jedoch keine gravierenden Verletzungen. Das Auto wurde total beschädigt. Der Sachschaden beträgt zirka 2500 Euro. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren wegen unangepasster Geschwindigkeit eingeleitet.