An der Autobahnausfahrt Contwig/Outlet brannte am Samstag ein BMW – der zweite an dieser Stelle dieses Jahr.

Ein Déjà-vu-Erlebnis hatten am Samstag einige Feuerwehrleute der Zweibrücker Feuerwehr. Gegen 16.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand an die Autobahnausfahrt Contwig/Outlet der Autobahn A8 aus Fahrtrichtung Pirmasens kommend gerufen. Dort angekommen, fanden die Wehrleute einen BMW in Vollbrand vor, den sie mit Schaum ablöschten. Bereits am 21. April dieses Jahres brannte an genau der gleichen Stelle ebenfalls ein Fahrzeug der Bayrischen Motorenwerke aus. Wie auch im April wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Zweibrücker Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Steinhauser Straße/Landesstraße 480, die aus der Stadt in Richtung Flughafenkreisel führt, war für Lösch- und Bergungsarbeiten rund eine Stunde komplett gesperrt.