Die Straße vom Zweibrücker Outlet hinunter in die Innenstadt ist seit Donnerstag kurz vor 17 Uhr voll gesperrt. Auf der Autobahnabfahrt Contwig ist ein BMW ausgebrannt.

Der junge Fahrer eines 4er BMWs mit Zweibrücker Kennzeichen kam aus Richtung Pirmasens, als er Qualm aus dem Motorraum bemerkte, das Auto am Fahrbahnrand abstellte und ausstieg. Kurz darauf fing der BMW Feuer und stand in Flammen, als die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken und die Flugplatzfeuerwehr eintrafen. Außerdem lief Benzin aus. Die Straße zwischen Autobahnabfahrt und dem Kubotawerk ist am späten Donnerstagnachmittag voll gesperrt. Wer beim Outlet von der Autobahn abfährt, gelangt nicht in die Innenstadt. Umgekehrt erreicht man die Autobahn nicht von der Steinhauser Straße her.