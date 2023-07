Über 60 Interessenten kamen am Sonntagmorgen zum Ausverkauf-Flohmarkt in den Ernstweilerer Beisl. Bereits seit Donnerstagabend hat die Besitzerfamilie Perez Möbel, Küchengeräte, Geschirr, Gläser und weitere Kneipenausstattung wie Töpfe, Bestecke, Lampen und Zapfanlagen verkauft. Der Ansturm nach einem Facebook-Posting von Angel Perez war so groß, dass gar nicht klar war, ob am Sonntag noch etwas zum Verkauf steht. Auch Zweibrücker Gastronomen sowie das Rote Kreuz deckten sich neben Privatleuten mit Gastro-Ausstattung ein. Und auch im Trulber Sportheim wird den Gästen demnächst ehemalige Ausstattung der Zweibrücker Kultkneipe begegnen.