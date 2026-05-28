Wieder ist die Bandbreite der popkulturellen Glanzlichter in den nächsten Tagen enorm, von moderner Messe für Chöre bis zu den Anonymen Giddarischden.

140 Jahre ist es her, dass die Brüder Seibel in Hauenstein die erste Schuhfabrik gründeten. Das soll am Wochenende, 29. und 30. Mai, bei einem speziellen Schuhmachermarkt gefeiert werden, im ganzen Ort, an drei Tagen, auf drei Bühnen und mit über 20 Bands. Darunter die Anonyme Giddarischde, From da Soul, die Brass Connection, Markus Eisel und Sascha Kleinophorst und das Karaoke-XXL-Projekt Zammesinge. Los geht’s heute Abend, 18.30 Uhr im Deutschen Schuhmuseum mit Elias Zobeley und danach The Spell. Das Programm findet sich unter hauenstein.de/schuhmachermarkt.

Zu Beginn des Sommerintermezzos 2026 in Pirmasens präsentiert der Kant-Kammerchor des Immanuel-Kant-Gymnasiums unter der Leitung von Volker Christ wie im letzten Jahr am 29. Mai, 20 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle, erneut ein Chor-Werk, das sich stilistisch zwischen Pop, Jazz und Spiritual bewegt: Martin Völlingers Latin Jazz Mass ist ein modernes Chorwerk mit einer Kombination unterschiedlichster Rhythmen und Stile – von Salsa, Bossa Nova und Gospel bis zu Pop-Ballade und Funk. Mit dabei ist der Jugendchor Unisono unter der Leitung von Maurice A. Croissant. Eine Combo mit Saxofon, Piano, Bass und Drums begleitet die beiden Chöre. Karten sind bei ticket-regional.de erhältlich.

Im saarländischen Musiker Edwin Bohlinger, mehrfach ausgezeichnet, verbindet sich vieles: Blues, Folk und Jazz als musikalische Wurzeln, bei seinen Texten Humor, kritischer Blick aufs soziale Umfeld und auch sanfte Melancholie. Sein aktuelles Programm „Chansons uff Saarländisch“ präsentiert der Sänger und Gitarrist Edwin Bohlinger mit seiner Trio-Band am 29. Mai, 21 Uhr, im Terminus in der Saarbrücker Bleichstraße. Karten sind an der Abendkasse zu erhalten.

„Bal Folk“ steht im Mittelpunkt der Musik von Ciro Troise, seit 15 Jahren in der Bal-Folk-Tanzszene aktiv, und Vito Pierro, einem jungen Akkordeonspieler. Beide Folkmusiker gehen als Duo Pierro Troise ihren Weg zwischen eigenen Kompositionen und Klassikern des Genres, um ihr Publikum auf eine Reise durch die meist französische Bal-Folk-Musik zu begleiten. Am 30. Mai, 21 Uhr, in der bekannt musikalischen Brasserie Terminus in der Bleichstraße 23 in Saarbrücken. Karten an der Abendkasse.

Die Poetry Slam Landesmeisterschaft „Reimland-Pfalz“ geht am 30. Mai, 20 Uhr, ins Finale, im Kasino der Kammgarn in Kaiserslautern. Die Regeln für den Slam sind einfach: nur selbstverfasste Texte, sechseinhalb Minuten Redezeit, keine Requisiten oder Kostüme. Und am besten am Ende ein begeistertes Publikum. Tickts dafür gibt’s bei reservix.de.

Wer mit dem Auto nach Saarbrücken fährt, sollte sich nicht wundern, wenn er im Stau steht, denn dort findet am 30. und 31. Mai der Christopher Street DaySaarLorLux, eine der größten queeren Veranstaltungen in der Großregion Saarland, Lothringen und Luxemburg, mit Paraden durch die Innenstadt statt. Am Sonntag um 12 Uhr beginnt die Aufstellung der Fahrzeuge in der Franz-Josef-Röder-Straße (oberhalb der Stadtautobahn A620) in Saarbrücken, um 14 Uhr startet der Demonstrationszug durch Saarbrücken, gegen 17 Uhr trifft die Demo zum Straßenfest in der Mainzer Straße ein. Dort gibt es ein Liveprogramm, ebenso bereits am Samstag ab 15 Uhr, auch dann ist schon die Innenstadt gesperrt.

Partys und Events direkt am Strand des Gelterswoogs bei Kaiserslautern haben Tradition, am 30. Mai ab 14 Uhr steigt dort das Elektro-Event „Rave am See“ (Gelterswoog 1, am Minigolf). Das Versprechen: der perfekte Mix aus Musik, Sommerfeeling und Festival-Vibes, mit unter anderen Sylvie Miles, Ozzy Riot und Farø. Karten gibt es vor Ort.

Matze Knop alias „Supa Ritchie“ ist wieder auf Tour, die er „Spitzenreiter“ nennt. Seit 2009 ist der Comedian und Imitator, der auch singt und schauspielert, auf deutschen Bühnen und im Fernsehen sehr präsent. Am 30. Mai, 20 Uhr, kommt er mit seinem neuen Programm in die Neue Gebläsehalle in Neunkirchen. Karten sind bei ticket-regional.de erhältlich.

Kann man Kölsch studieren? Also nicht das Bier, sondern den Dialekt? Dann wüsste man aus erster Hand, wovon die Band Räuber singt. Da das Quintett auch als De Räuber firmiert, zeigt zusätzlich, wo die Band zuhause ist: Köln, Karneval, Kölle alaaf you. Am 31. Mai, 18 Uhr, kommen die Räuber auf ihrer Tour „Oben Unten Links Rechts“ in den Kleinen Klub der Saarbrücker Garage in der Bleichstraße 11. Tickets dafür verkauft eventim.de.

Am 31. Mai, 11 Uhr, startet die Picknick-Saison im Zweibrücker Rosengarten. Diese Veranstaltungsreihe verbindet musikalische Unterhaltung mit entspannter Picknick-Stimmung Picknicks in schöner Umgebung. Der Country & Western-Sound mit Ausflügen in den Rock’n’Roll an diesem Tag kommt von der Zweibrücker Band Lotti & Jake. Tageskarten für den Park in der Rosengartenstraße 50 sind an der Eingangskasse erhältlich.

Eine komplette Band ganz ohne Instrumente? Seit 25 Jahren zelebrieren Naturally 7 dieses Kunststück in Perfektion. Eine A-cappella-Band, die mit ihren Stimmen die zu den Songs passenden Instrumente produziert, die schon mit Michael Bublé und Quincy Jones auf Welttournee war und vor zwei Jahren bei einer Arena-Tour mit dem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek über 150 000 Zuhörer live erreichte. Am 31. Mai, 19 Uhr, präsentieren sie ihre „Closer Look – 25 Years“ Jubiläumstour in der Neunkirchener Neuen Gebläsehalle. Tickets dafür bei reservix.de.

Unter dem Motto „VIP-Allstars Summer Session“ laden die beiden Profi-Musiker Sascha Waack und Georg Maier, die nebenbei als Schlagzeuger und Gitarrist in Guildo Horns Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ aktiv sind und schon Stars wie Kate Ryan, Peter Freudenthaler (Fools Garden) oder Sandy Mölling (No Angels) begleiteten, hochkarätige Musiker aus der Region am 3. Juni zu einer großen Liveshow in die Festhalle Zweibrücken ein. Tickets dafür verkauft ticket-regional.de.

Das Pirmasenser Satire-Duo The Reading Heads bringt mit „Klimmzüge am Schuldenberg“ sein Kabarett-Theater mit Leseshow am 3. Mai, 19 Uhr, nach Althornbach ins Bürgerhaus, Hauptstraße 14. Autor Bernd Ernst und der Schauspieler Martin Seebald präsentieren dort ihre schräge „Sit Down Comedy“. Karten sind über ticket-regional.de und an der Abendkasse zu erhalten.