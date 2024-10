Zum Kerwespiel in Bechhofen reist am Samstag die erste Mannschaft des FV Kusel an. SVM-Spielertrainer Lukas Agne möchte nicht auch noch das zweites Kerwespiel in die Tonne treten.

Ihren Betriebsunfall mit dem Abstieg aus der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat die SG Bechhofen/