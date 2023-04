Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine weitere Baustelle hemmt ab Montag den Verkehrsfluss in der Stadt. Dann wird die Autobahnanschlussstelle Zweibrücken-Mitte für zwölf Wochen in Richtung Saarland gesperrt. Der Grund: In dieser Zeit sollen die Einfädelspuren vom Bubenhauser Kreisel und vom Überflieger verbreitert werden. Dann wird das Stop-Schild am Überflieger überflüssig.

Wie die Neunkircher Außenstelle der Autobahn GmbH mitteilt, sind in der geplanten Bauzeit bis 17. Dezember sowohl die Abfahrt als auch die Auffahrt auf die A 8 in Fahrtrichtung