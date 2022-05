Das Contwiger Freizeitgelände wurde zwar aufgemöbelt. Doch noch stehen dort Restarbeiten an, etwa am Kiosk. Bürgermeisterin Nadine Brinette stellt sich vor, dass Beete und Hecken neu angelegt werden könnten. Der Multifunktionsplatz müsse erneuert werden. Der Gemeinderat ermächtigte Brinette am Donnerstag, 19. Mai, einstimmig, ein Planungsbüro mit der Vorplanung zu beauftragen. Mit dieser könne man dann auch Förderanträge stellen.

Klagen gibt es zum Friedhof. „Dort parken immer viele Sprinter und blockieren den Friedhofsparkplatz“, sagt Brinette. Mitunter stünden Wohnwagen auf dem Parkplatz. Der Rat stimmte nun dafür, die Parkzeit per Parkscheibe zu beschränken. Dann könne man rechtlich gegen die Dauerparker vorgehen.